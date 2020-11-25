Стали известны подробности избиения актера Прилучного

Бизнесмен Илья Васильев, друг актера Павла Прилучного, рассказал подробности конфликта с участием артиста в одном из заведений Калининграда.

Васильев сообщил, что он общался с Прилучным перед операцией, передает «Комсомольская правда».

«Действительно, драка в клубе «Завод» была. Павел получил телесные повреждения. На мой взгляд, повреждения тяжкие, но в этом будет разбираться полиция. Я думаю, что, увидев на утро после происшествия результат на своем лице, Павел решил незамедлительно обратиться к своим лечащим врачам в Москве, поэтому оперативно поехал в столицу», – рассказал бизнесмен.

Он отметил, что во время конфликта Прилучный был в заведении не один, возможно, он мог поехать в клуб, чтобы посмотреть локацию для съемок нового фильма.

«Возможно, его кто-то туда позвал, кто-то пригласил. Но это лишь мои личные догадки», – добавил Васильев.

Ранее стало известно, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа. СМИ сообщали, что актер якобы получил травму в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. При этом сам артист сказал медикам, что сам упал и ударился головой.

Правоохранительные органы начали проверку по факту получения травм актером в Калининграде.