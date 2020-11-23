После сообщений об избиении актера Прилучного начата проверка

Правоохранительные органы начали проверку по факту получения травм актером Павлом Прилучным в Калининграде.

«Полицейские проводят проверку по факту получения травм актером Павлом Прилучным. В том числе проверяется версия, что актер мог быть избит в ходе личного конфликта», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что Прилучный пока не написал заявление в полицию.

Ранее СМИ сообщили, что актер обратился в московскую больницу после того, как получил травму головы. По информации некоторых СМИ, Прилучный пострадал в результате нападения. Сообщалось, что получил травму головы 21 ноября в Калининграде. После возвращения в Москву он обратился к медикам и сейчас находится в больнице. На момент обращения в больницу Прилучный был трезв. Актер сказал медикам, что сам упал и ударился головой.