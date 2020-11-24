Жителя ХМАО обвинили в убийстве из-за «неуважительного тона»

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа обвиняют в убийстве односельчанина. Мужчина застрелил оппонента за то, что тот разговаривал с ним «неуважительным тоном», сообщает управление следственного комитета по ХМАО.

Инцидент произошел 11 октября в поселке Выкатной, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с приезжим из Сургута, временно проживавшим в поселке. В ходе конфликта он выстрелил один раз из охотничьего ружья калибром 12 мм в область головы мужчины. Последний получил сквозное ранение и скончался на месте. Сообщается, что на стадии предварительного следствия злоумышленник был заключен под стражу. В случае признания вины ему грозит до 15 лет лишения свободы, уточнили следователи.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге зарезали замдиректора научно-исследовательского центра за то, что он попросил пассажиров маршрутного автобуса надеть маски.