Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие

Военная полиция Армении просит участников боевых действий в Нагорном Карабахе сдать хранящееся у них оружие, которое было выдано во время военных действий, говорится в заявлении ведомства.

Из текста документа следует, что во время боев в Карабахе многочисленные граждане в установленном порядке получили оружие и боеприпасы и отправились в зону боевых действий, однако после установления перемирия оружие обратно не сдали, передает РИА «Новости».

«Военная полиция вновь призывает граждан, призванных на военную службу в рамках мобилизации или на других основаниях, добровольно сдать оружие и боеприпасы, полученные либо взятые различными путями в ходе боевых действий», – говорится в тексте документа.

Военная полиция напомнила, что в этом случае граждане будут освобождены от уголовной ответственности, если в их действиях не было иного состава преступления.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны. Президент Владимир Путин заявлял, что на сегодня обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется, российские миротворцы обеспечивают безопасность мирных жителей.