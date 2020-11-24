Госдума поддержала переход Волгоградской области на московское время

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о переходе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.

Законопроект предполагает изменение состава территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3), передает РИА «Новости».

Ранее решение о переходе Волгоградской области на московское время было поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В 2018 году почти 60% проголосовавших на референдуме в Волгоградской области высказались за перевод времени на час вперед. Сторонники перевода времени жаловались на потерянный «световой час»: в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Те, кто настаивали на сохранении московского времени, говорили, что перевод стрелок часов вызовет у жителей проблемы со здоровьем, увеличит нагрузку на школьников и приведет к росту расходов за электроэнергию.