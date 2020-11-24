Китайских инвесторов пригласили строить отели в России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал инвесторов из Китая вкладываться в строительство отелей в России. Свое предложение он озвучил на заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

«Мы знаем, что граждане Китая активно посещают российские достопримечательности и курорты и занимают первое место среди стран дальнего зарубежья по количеству въездных туристских поездок в Россию. Мы предлагаем вам рассмотреть возможность и рассчитываем на активное участие китайских инвесторов, отельеров и компаний туристической сферы в этом масштабном проекте», – приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России.

Он сообщил, что в России начали разрабатывать национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». По его словам, нацпроект позволит иметь набор качественных туристических продуктов и повысить доступность туриндустрии.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поддержал идею разработки туристического национального проекта. В правительстве отмечали, что развитие внутреннего туризма остается одним из приоритетных направлений.

Ранее в Ростуризме сообщили, что ущерб российской туротрасли из-за закрытия границ в этом году составит 600 млрд рублей от ежегодного оборота в 3,7 трлн рублей.

Ранее вице-президент ассоциации туроператоров Дмитрий Горин сообщил, что въездной туризм в России может возобновиться в 2021 году.