Лавров: Запад не может рулить в мире в одиночку

В одиночку рулить в мире у западных стран уже не получается, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Группа двадцати» отражает понимание, в том числе нашими западными партнерами, что в одиночку рулить в мире у них уже не получается, поэтому вместо так называемой «семерки» была задействована лет десять назад на высшем уровне впервые «Группа двадцати», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

В сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что ситуация изменилась, мир стал продвигаться к многополярному устройству. Перед этим в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.