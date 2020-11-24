Патрушев: Спецслужбы США и Украины ищут уязвимости в инфраструктуре Крыма

Спецслужбы США, Украины и других стран ведут постоянный поиск уязвимостей в информационных системах Крыма для оказания на них негативного воздействия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности на территории Крымского полуострова.

«Cпецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие», – передает ТАСС его слова.

При этом Патрушев добавил, что не ослабевают попытки дестабилизации извне обстановки в России, в том числе с помощью распространения блогерами фейков. «В настоящее время не ослабевают попытки дестабилизации общественно-политической обстановки путем распространения с территории иностранных государств информации антироссийского характера», – сказал он.

Так, секретарь Совбеза указал на попытки навязывания идеологии радикального национализма и сепаратизма. По его словам, в условиях глобального доминирования интернета осуществляется манипулирование сознанием людей, «в том числе за счет фейковой информации, в распространение которой зачастую вовлекаются различные блогеры».

Ранее Патрушев сообщил, что слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила в 2020 году предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта.