Медведев предложил разработать законопроект о трудовых правах самозанятых

Необходимо разработать идею об отдельном законопроекте о трудовых правах самозанятых граждан, считает заместитель главы Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Такого рода законодательство, специальное, подчеркиваю, о самозанятых, отсутствует. Есть определенные идеи на эту тему <…> разработать отдельный законопроект о самозанятых для того, чтобы перечислить и права, которые имеются, и гарантии, которые существуют для этой категории лиц», – сказал Медведев на заседании «Единой России», посвященном обсуждению поправок ЕР в Трудовой кодекс. Он указал на то, что хотя это гражданско-правовая конструкция, но положение этих граждан несколько отличается от обычных подрядчиков или исполнителей по отдельным договорам, передает ТАСС.

«Трудовое законодательство России не было рассчитано на массовый перевод работников на удаленный режим работы», – отметил замглавы Совбеза, передает РИА «Новости».

По его словам, работа над поправками «Единой России» к Трудовому кодексу России завершается, 26 ноября он будет рассмотрен в третьем чтении и может вступить в силу с 1 января 2021 года.

«Призываю всех коллег-депутатов поддержать этот документ, вне контекста даже фракционной принадлежности, поскольку он касается всех граждан, которые работают на основе Трудового кодекса и по тем или иным причинам переведены на удаленный режим работы, с тем чтобы этот документ мог заработать с 1 января 2021 года», – добавил Медведев.

Ранее в Госдуме предложили новое условие увольнения работника на удаленке. Из поправки к законопроекту об «удаленке» следует, что работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.