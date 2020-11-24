Историк разъяснил значение британского титула «барон Сибирский»

Присвоение британскому предпринимателю Евгению Лебедеву титула «барон Сибирский» совершенно не означает, что он обязательно должен владеть сибирскими землями, а достаточно того, что он там живет или родился, сказал газете ВЗГЛЯД историк Михаил Диунов.

Королева Великобритании Елизавета II присвоила бизнесмену Евгению Лебедеву ряд титулов, сделав его бароном Хэмптонским и Сибирским. Британские СМИ уточнили, что предприниматель хотел, чтобы в его титуле значилось слово «Московский», но это было сделать невозможно, поскольку разрешение на использование иностранного географического названия должно давать правительство соответствующей страны.

«Видимо здесь все упирается в нежелание политических эксцессов», – говорит Дигунов, отвечая на вопрос, почему все-таки британскому бизнесмену нельзя было написать в титуле слово «Московский». «Хотя с точки зрения европейской традиции титулования использование наименований вроде «московский» или «сибирский» совсем не означает претензии на эти земли, современное общество плохо знакомое с старинными обычаями может, что называется «неправильно понять». А зачем англичанам лишние скандалы?», – задается вопросом эксперт.

Тем более, продолжает собеседник, что в британской традиции упоминание территории в титуле означает факт владения ею (хотя бы в прошлом) только если это титул наследственного пэра и лорда, относящихся к числу старинных аристократических родов Англии. А для пожизненных пэров, получающих титул за заслуги перед государством и обществом, в титуле указывается не феодальное владение, а всего лишь место жительства или то место, откуда происходит лорд.

«Так что общепринятый титул пожизненных пэров очень прост – это, в случае нашего назначения или «лорд Лебедев» или «барон Лебедев». И никаких «баронов Сибирских», – уверяет историк.

Эксперт объясняет, что британская королева так легко распоряжается чужими топонимами по той же самой причине, по какой в России появлялись титулы вроде «князь Италийский граф Суворов-Рымникский», «светлейший князь Потемкин Таврический», или «граф Румянцев-Задунайский». Это не более чем почетные наименования, которые даются по той причине, что их носитель отличился в том месте, название которого добавлено в его титул.

«Традиция эта имеет давнюю историю и характерно для многих европейских стран. Так в Великобритании появился «барон Нильский» - адмирал Нельсон, а во Франции «князь Москворецкий» - маршал Ней. Это совсем не означает, что страна, давшая титул, хоть в какой-то мере пытается претендовать на титульные земли. Так Нил после выигранной Нельсоном битвы при Абукире оставался владением Османской империи, а река Москва, близ которой состоялось Бородинское сражение, где отличился Ней, протекала в России. Хотя сейчас это может восприниматься с некоторым удивлением, никто не может запретить королеве Елизавете давать подобные титулы», – подчеркивает Дигунов.

При этом он добавил, что в таком случае возникает закономерный вопрос: если «Сибирский» – это почетный титул, то чем же перед Великобританией отличился в Сибири Евгений Лебедев?

Ранее журналист Максим Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД пригласил Лебедева в Сибирь в соответствии с его новым титулом и предложил ему доказать свое реальное право на присвоенное пожизненное пэрство.