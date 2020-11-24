Рогозин призвал построить в России «государство социального равенства»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал себя противником капитализма и призвал сделать национальной целью России построение «государства социального равенства».

«А вот у государства цель должна быть, и я думаю, что этой целью должно стать построение государства социального равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и бездуховности. Я против капитализма. Это худшее, что создано людьми», – написал Рогозин в переписке с читателями в Facebook.

По его словам, без национальной идеи Россия не может развиваться, а патриотизм такой идеей быть не может, «потому что Родину мы любим и так», передает РИА «Новости».

Помимо того, в ходе развернувшейся на его странице дискуссии Рогозин назвал представителей внесистемной оппозиции «современными власовцами». «Думаю, причина в том, что я они видят во мне не чиновника, отвечающего за развитие важнейшей отрасли страны, а ярого их политического оппонента, врага», – заявил Рогозин.

Он выразил мнение, что оппозиция пытается вбить клин между властью и народом, «ошельмовать ее государственных деятелей и ведущих политиков».

Также Рогозин напомнил, что лозунг борьбы с коррупцией первой подняла партия «Родина» в 2004 году, которую он тогда возглавлял. «Сейчас эта публика пытается не только украсть у нас этот лозунг, но и дискредитировать нас и нашу работу. Но у них ничего не получится», – написал он.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» открыла на сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина. В разделе «Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!».