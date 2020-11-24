В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения требований устойчивого рунета

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 1 млн рублей за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета.

В пояснительной записке указывается, что «в целях пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», передает РИА «Новости».

Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тыс. до 700 тыс. рублей, в некоторых случаях устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.

«Проектом также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тыс. рублей до 1 млн рублей», – говорится в материалах.

Напомним, 1 ноября 2019 года вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Президент Владимир Путин заявлял, что закон о суверенном интернете направлен на то, чтобы не допустить возможность отрезать от него Россию.

В ходе ежегодной «Прямой линии» глава государства объяснил необходимость закона о надежном Рунете. По его словам, никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.