Передвижной музей «Поезд Победы» вернулся в Москву

На Белорусский вокзал в Москве вернулся уникальный передвижной музей Великой Отечественной войны «Поезд Победы».

Музей передвигался в течение месяца по 13 городам России – среди которых Мурманск, Санкт-Петербург, Курск, Новороссийск, Керчь и Севастополь. Экспозицию посетили порядка 8 тыс. человек. В Москве поезд будет находиться до 29 ноября, затем его отправят на техосмотр, и в январе он отправится по городам Сибири и Дальнего Востока, передает ТАСС.

В силу эпидемиологической обстановки, экспозиция работает в демонстрационном режиме. Это значит, что количество посетителей ограничено: ознакомиться с панорамой могут не более 300 посетителей в каждом городе.

Ранее «Поезд Победы» побывал в Керчи, с экспозицией ознакомились министр культуры Крыма Арина Новосельская, глава администрации Керчи Сергей Бороздин и глава муниципального образования Ольга Солодилова.