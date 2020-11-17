В Керчи встретили «Поезд Победы»

В город-герой Керчь приехал уникальный передвижной музей Великой Отечественной войны «Поезд Победы», с экспозицией ознакомились министр культуры Крыма Арина Новосельская, глава администрации Керчи Сергей Бороздин и глава муниципального образования Ольга Солодилова.

По задумке авторов, героическое прошлое нашей страны в годы Великой Отечественной войны познается через призму движения. Передвигаясь последовательно по вагонам, знакомясь с тематическими экспозициями отдельных эпизодов довоенной жизни и военной поры, можно видеть разные картины – от воспоминаний мирного времени до спасительной миссии «эшелонов жизни» – санитарных поездов, которые за годы войны перевезли свыше 5 млн раненых, благодаря чему были спасены сотни тысяч советских солдат и офицеров, сообщается на сайте правительства Крыма.

С помощью специального оборудования воссозданы воздушные бои и массированные танковые атаки. Выставка насыщена историческими фактами, судьбами реальных людей, воспоминаниями.

В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов, которые призваны донести в познавательной форме неизбитые факты о войне.

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко-художественная группа из Санкт-Петербурга «Невский баталист». Молодая команда специализируются на трехмерных панорамах, в том числе, событий, связанных с Великой Отечественной войной.

Маршрут движения состава разделен на две части. Первая часть пройдет по линии фронта. Поезд отправился в путь из Москвы и завершит его в конце ноября в Волгограде. За это время он проедет порядка 14 городов, среди них будут как города-герои, так и города воинской славы. Вторая часть маршрута победного поезда, после небольшого технического обслуживания, пройдет по транссибирской магистрали на Дальний Восток. На этом отрезке пути «Поезд Победы» сделает остановки не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Обратно состав вернется уже в начале будущего года.

Посещение выставки осуществляется с применением всех мер безопасности. На входе посетителям выдаются маски и перчатки, осуществляется замер температуры тела. Там же расположены бесконтактные санитайзеры для дезинфекции рук. Кроме того, в каждом вагоне по рекомендации Роспотребнадзора были установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

В силу эпидемиологической обстановки, экспозиция работает в демонстрационном режиме. Это значит, что количество посетителей ограничено: ознакомиться с панорамой могут не более 300 посетителей в каждом городе.