Дегтярев отменил тендер на губернаторскую охрану в 33 млн рублей

Врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева возмутила ситуация с объявлением тендера на его охрану стоимостью в 33 млн рублей. Сразу после того, как он узнал о проведении закупки, потребовал ее немедленной отмены.

«Сегодня поручил отменить открытый конкурс на мою охрану из семерых человек. Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу в то время, как встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить», – передает слова врио губернатора «Московский комсомолец».

Отмечается, что такие решения, как проведение конкурса на охрану главы региона, особенно на фоне тяжелого экономического положения Хабаровского края, не были и не могли быть согласованы Дегтяревым.

«Я четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук, встретился с 3 тыс. граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы. Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Ну вообще это нормально, нет?» – добавил глава региона.

Закупка была сразу же отменена, информация об этом появилась на сайте госзакупок. Кроме того, Дегтярев раскритиковал работу системы госзакупок в правительстве края. По словам главы региона, она нуждается в тщательной проверке. Система неэффективна и криминализирована.

Проанализировав закупки вездеходов выяснилось, что комитет лесного хозяйства в 2020 году дважды покупал гусеничную технику (в июле и сентябре) у компаний, имеющих одного и того же учредителя. При этом цена закупок одинаковых вездеходов различалась почти в два раза.

Изучив ситуацию, Дегтярев принял решение обратиться в правоохранительные органы. На основании его обращения СК готовится провести проверку.