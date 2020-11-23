Избитого бойца ММА Харитонова выписали из больницы

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов выписан из больницы, сообщили в команде спортсмена.

Харитонова могли выписать в пятницу, однако нахождение в больнице было продлено.

«Сергей выписан из больницы», – передает ТАСС сообщение команды спортсмена.

На прошлой неделе участнику Абсолютного бойцовского чемпионата Адаму Яндиеву было предъявлено обвинение в нанесении легкого вреда здоровью спортсмену Сергею Харитонову. Сам экс-боец отказался признавать вину в избиении Харитонова.

Напомним, 14 ноября Харитонова госпитализировали в одну из столичных клиник после «бытового конфликта» во дворце спорта «Лужники». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Спортсмен пострадал, когда пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции.