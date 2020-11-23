Нарышкин призвал не допустить героизации нацизма и его новых проявлений

Мировое сообщество должно помнить уроки Нюрнбергского процесса и препятствовать попыткам героизации нацизма, а также возникновению его новых форм, заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«75 лет назад Нюрнбергский процесс указал всему миру на исключительную опасность нацистской идеи, ее человеконенавистническую суть. Мы просто обязаны помнить об этом предупреждении Нюрнберга, не допускать каких-либо проявлений расизма, неонацизма и уж тем более оправдания фашистских преступников и героизации нацизма», – сказал он в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману по теме «Уроки Нюрнбергского процесса».

Нарышкин указал на то, что в последние 15 лет по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию, в которой осуждаются все практики, способствующие появлению новых форм расизма. «Надо сказать, что Соединенные Штаты ежегодно голосуют против этой резолюции. Одни из немногих», – добавил председатель Российского исторического общества.

Кроме того, Нарышкин отметил, что окончательная победа над нацистской идеологией, закрепившаяся в умах немецкого народа, стала возможной благодаря деятельности не только юристов, но и прессы. Он напомнил, что в ходе Нюрнбергского процесса «был преодолен последний рубеж обороны» гитлеровской Германии и была достигнута победа «в умах немецкого народа». «Хоть и не сразу, но постепенно они (немцы) осознали преступный характер нацистского режима и идеологии. И в этом большая заслуга не только ведущих крупных правоведов, юристов, но и прессы. Известно, что в зале Дворца правосудия в Нюрнберге было 350 мест, и 250 из них были предназначены для журналистов, в том числе советских и в том числе для журналистов Телеграфного агентства Советского Союза», – указал Нарышкин.

Глава Российского исторического общества также подчеркнул, что Нюрнбергский процесс стал одним из основных правовых механизмов подведения итогов Второй мировой войны. «Значение его и в том, что он ознаменовал восстановление законности на пространстве послевоенной Европы и внес огромный вклад в развитие международного уголовного права. Впервые осужденным за военные преступления лицам не удалось уйти от ответственности, ссылаясь на то, что они лишь выполняли приказ начальства», – добавил Нарышкин.

18 ноября третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За документ проголосовали 122 государства, 53 воздержались, США и Украина высказались против.

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. Нюрнбергский трибунал стал первым международным судебным процессом, признавшим военную агрессию тягчайшим преступлением против человечества и наказавшим преступников. Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней.