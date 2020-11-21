В США установили новый рекорд по инфицированным коронавирусом

Количество инфицированных коронавирусом в Соединенных Штатах за сутки достигло нового рекордного показателя – больше 195 тыс. человек, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В США 20 ноября зарегистрировали 195 тыс.542 случая инфицирования коронавирусом, это самый высокий показатель с начала пандемии в марте, передает ТАСС со ссылкой на данные университета.

Напомним, количество умерших в результате коронавирусной инфекции в США превысило 250 тыс. человек.