Дегтярев проверил готовность предприятий региона к отказу от продажи необработанной древесины

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил подготовку предприятий лесного комплекса Солнечного района региона к отказу от продажи необработанной древесины.

«Президент страны поставил задачу – прекратить экспорт необработанного леса к 1 января 2022 года. В Хабаровском крае есть предприятия, способные с этим справиться. Они изначально нацелены на развитие глубокой переработки, на то, чтобы производство было практически полностью безотходным. Возникают моменты, в которых им необходима поддержка краевой власти. Но и бизнес должен помнить о том, что наш регион – не просто площадка для зарабатывания денег. Надо вовремя платить налоги, создавать рабочие места для местных жителей, помогать в социальных проектах муниципального и краевого уровней», – цитирует Дегтярева Amurmedia.ru.

Глава региона встретился с руководством и работниками двух крупных предприятий, осуществляющих заготовку и переработку древесины на территории Солнечного муниципального района, и осмотрел производственные мощности.

ООО «Логистик Лес» в поселке Березовом – резидент ТОСЭР «Комсомольск». С начала реализации проекта в него уже инвестировано 738 млн рублей, создано 238 новых рабочих мест. Завод рассчитан на выпуск 150 тыс. кубометров пиломатериалов и 84 тысяч тонн топливных гранул ежегодно.

В поселке Эворон Михаил Дегтярев побывал в филиале АО «РФП – Лесозаготовка». Предприятие занимается заготовкой и распиловкой древесины для АО «Дальлеспром», реализующего приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в городе Амурске». Работой на лесозаготовительном предприятии, которое посетил глава региона в Солнечном районе, обеспечены 393 человека.

Напомним, президент Владимир Путин в конце сентября на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины.