Суд в Неваде отказался приостановить утверждение итогов голосования

Суд в штате Невада отказался временно прекратить процедуру утверждения результатов голосования на всеобщих американских выборах из-за имевших место нарушений, сообщил телеканал KTVN.

Иск о временной приостановке процедуры утверждения результатов голосования поступил в суд округа Кларк от бывшей законодательницы штата Шэрон Энгл, которая является республиканкой, а также от поддержавшей ее консервативной организации The Election Integrity Project. Истцы настаивали на том, что голосование в штате следует признать недействительным из-за имевших место нарушений. Истцы отмечают, что 1,4 тыс. избирателей проголосовали в Неваде, хотя были зарегистрированы в Калифорнии. Еще 8 тыс. человек считались избирателями, хотя не проживали по тем адресам, по которым были зарегистрированы. Отмечалось, что имели место и другие нарушения, в том числе при голосовании по почте, передает ТАСС.

Истцы заявляли, что на время разбирательства следует приостановить процесс утверждения итогов голосования в штате. Судья Глория Стерман отказалась удовлетворить данное требование. «Мы не будем полностью отменять выборы и обязывать всех баллотироваться заново лишь из-за того, что проголосовал кто-то из тех, кто переехал», – сказала судья. Стерман допустила, что нарушения могли иметь место, но подчеркнула, что они не имели такого масштаба, чтобы приостанавливать процесс сертификации остальных бюллетеней.

По информации телеканала Fox News, кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден победил в Неваде (шесть голосов выборщиков), набрав 50,1% голосов после обработки 99% голосов, результат республиканца Дональда Трампа оценивается в 47,7%. Трамп ранее предпринимал попытки через суд не допустить утверждения этих результатов.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп пообещал публикацию шокирующих данных о голосовании в штате Невада. В тот же день телеканал Fox News сообщал, что избирательный штаб Дональд Трампа получил письменные показания свидетелей о нарушениях в штатах Пенсильвания, Невада и Мичиган.

Напомним, в понедельник Трамп заявил о серьезном нарушении Конституции США во время прошедших 3 ноября в стране выборов. Ранее генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах. Адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани заявил, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

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