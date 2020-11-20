Лавров оценил роль Нюрнбергского трибунала

Нюрнбергский трибунал и спустя 75 лет играет важную роль в укреплении глобальной безопасности, является предостережением от повторения ошибок прошлого, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил в видеообращении участникам Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», что «вслед за разгромом Третьего рейха на полях сражений по его итогам были вынесены однозначные, неоспоримые правовые определения в отношении нацизма», передает РИА «Новости».

«Влияние Нюрнбергского процесса на становление современного миропорядка (...) Нюрнбергский процесс стал площадкой для глубокого, всестороннего осмысления – юридического и мировоззренческого – трагедии Второй мировой войны. А также для того, чтобы взглянуть в будущее через утверждение идеалов гуманизма и осознание причин, которые привели к их тотальному отрицанию», – подчеркнул министр.

Он отметил, что приговор трибунала «был сразу воспринят Всемирной организацией (ООН) в качестве одной из правовых основ мироустройства».

«И сегодня он продолжает служить важным подспорьем в деле укрепления глобальной безопасности, остается предостережением от повторения трагических ошибок прошлого», – сказал Лавров.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что интернационализацию правосудия в Нюрнбергском процессе следует рассматривать как чрезвычайную меру, повторение этой практики грозит использованием международных судов в качестве рычагов политического давления.

До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возмутился обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны совместно с фашистской Германией. Его поддержал пресс-секретарь Дмитрий Песков.