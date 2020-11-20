Нарышкин увидел опасность в повторении практики Нюрнберга

Интернационализацию правосудия в Нюрнбергском процессе следует рассматривать как чрезвычайную меру, повторение этой практики грозит использованием международных судов в качестве рычагов политического давления, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин заявил на форуме «Уроки Нюрнберга», что «беспрецедентная интернационализация правосудия, например, как в Нюрнберге, должна рассматриваться, прежде всего, как чрезвычайная мера, обусловленная уникальной исторической ситуацией», передает ТАСС.

«Применение таких подходов в иных обстоятельствах чревато превращением международных судебных институтов в инструменты политического давления и даже политического насилия над неугодными, как это видно на примере одиозного международного трибунала по бывшей Югославии», – сказал он.

Нарышкин отметил, что итоги встречи «Большой тройки» в Ялте и приговор международного военного трибунала заложили прочную основу всего послевоенного мироустройства.

«Справедливым будет назвать Нюрнбергский процесс триумфом Объединенных Наций. Признавая непреходящее значение его итогов, мы подтверждаем и свою приверженность главенствующей роли ООН в международных делах», – отметил он.

Глава СВР добавил, что ведущая роль в создании международного военного трибунала по праву принадлежит советской дипломатии: «Еще 19 октября 1942 года в тяжелейший период Сталинградской битвы руководство Советского Союза выступило с заявлением об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими на оккупированных территориях стран Европы».

Нарышкин отметил, что призыв к публичному и состязательному суду был поначалу довольно прохладно встречен лидерами западных стран. «Лидеры США и Великобритании Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль высказывались в поддержку внесудебной расправы над гитлеровскими подручными».

Он обратил внимание, что возникшие после Второй мировой войны трения между бывшими союзниками по Антигитлеровской коалиции позволили многим бывшим нацистским главарям в западных странах избежать справедливого возмездия.

Форум «Уроки Нюрнберга», приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками, проходит в Москве в Музее Победы 20 и 21 ноября. Форум посвящен сохранению исторической памяти о роли Нюрнбергского процесса в установлении современного миропорядка.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на открытии форума «Уроки Нюрнберга» возмутился обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны совместно с фашистской Германией. Его поддержал пресс-секретарь Дмитрий Песков.