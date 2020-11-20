Путин поблагодарил священнослужителей за труд в условиях пандемии

Президент Владимир Путин на встрече с патриархом Кириллом поблагодарил священнослужителей за их труд и работу с людьми в сложных условиях пандемии коронавируса.

«Со своей стороны хочу поблагодарить вас и всех священнослужителей – и Русской православной церкви, и наших традиционных конфессий – за то служение, которое вы в этих очень сложных условиях несете», – передает РИА «Новости» слова российского лидера.

Путин добавил, что речь идет и о врачах, «оправданно говорится об их героизме». «Но в этом смысле те люди, которые напрямую работают с человеком, конечно, заслуживают особых слов благодарности за тот труд, который они осуществляют. Так что вам большое спасибо», – подчеркнул президент.

Также глава государства поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и поблагодарил его за то, что он делает для страны. «Но перед тем как мы перейдем к совсем рабочей части, хотел бы обратить внимание на то, что наша сегодняшняя встреча совпадает с вашим днем рождения. Хочу вас сердечно, от души поздравить с этим и пожелать вам здоровья, пожелать вам успехов на благо России и поблагодарить вас за то, что вы делаете для страны», – сказал он.

Ранее сообщалось, что монастыри Русской православной церкви (РПЦ) в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой будут закрываться для посетителей в качестве профилактической меры по решению епархиальных архиереев.