Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным торговой площадки на 10.00 индекс Мосбиржи рос на 0,14% – до 3050,81 пункта, индекс РТС – на 0,38%, до 1263,65 пункта, передает ТАСС.

К 10.07 индекс Мосбиржи находился на отметке 3054,02 пункта (+0,25%), а индекс РТС торговался на уровне 1268,03 пункта (+0,72%)