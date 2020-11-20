Россиянина приговорили за попытку продать военные секреты ЦРУ

Бывший сотрудник российской «оборонки» Юрий Ещенко осужден в Брянске на 13 лет колонии за попытку продать ЦРУ документацию на новейшие комплексы оружия ВМФ России, сообщили в ФСБ.

«Семнадцатого ноября 2020 года Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) гражданина России Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко приговорен к 13 годам колонии строгого режима», – передает РИА «Новости» сообщение спецслужбы.

Отмечается, что Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. В определенный момент, как установил суд, у него созрел план продать Штатам «информацию о перспективных разработках российского ВПК». Для этого Ещенко в 2015-2017 годах «копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте», и в начале 2019-го вышел на ЦРУ. В июле того же года при попытке передать американцам секретные документы его задержали. Это произошло в Брянской области, граничащей с Украиной и Белоруссией.

В конце июля Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября Юрия Ещенко по подозрению в госизмене, дело было закрыто грифом «секретно».