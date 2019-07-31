Россиянина арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября Юрия Ещенко по подозрению в госизмене, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ещенко Юрия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, сроком до 24 сентября», – передает слова представителя суда ТАСС.

Дело закрыто грифом «секретно».