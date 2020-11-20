Роскачество раскрыло правила кибербезопасности в «черную пятницу»

Мошенники традиционно активизируются в преддверии «черной пятницы», поэтому в дни самых крупных распродаж не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, предостерегает Роскачество.

«В преддверии «Черной пятницы», 27 ноября, главной распродажи года для многих компаний, мошенники традиционно активизируются. Для них это шанс заработать огромные суммы за считанные дни, ну а для простого пользователя, соответственно – это шанс свои деньги потерять из-за невнимательности или низкого уровня цифровой грамотности», – говорится в сообщении на сайте организации.

При этом в Роскачестве предупредили, что мошенники выкупают места в топе поисковой выдачи, а счет фальшивых интернет-магазинов, копирующих подлинные интернет-страницы, идет уже на тысячи. Эксперты также рекомендуют обращать внимание на доменное имя сайта: мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, а в этом году очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют «распродажный» суффикс «-off».

Уточняется, что дату регистрации домена интернет-магазина можно проверить с помощью Whois-сервисов. «Если домен был зарегистрирован недавно, например, за две недели или месяц до распродажи, не совершайте на нем покупки», – отмечается в сообщении. Кроме того, следует проверить, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности: на них указывают символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке.

Покупателей должны насторожить чрезмерно низкая цена или непропорционально большая скидка, а также платежные реквизиты: на поддельных сайтах часто указывают реквизиты физлица, номер карты или электронного кошелька.

Эксперты призвали не поддаваться на манипуляции в виде баннеров, счетчиков времени и быть внимательным к почтовым рассылкам, обещающим огромные скидки и лотерейные розыгрыши. «Важно держать включенным на компьютере и телефоне и антивирус: это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить банковский счет, предупреждают эксперты», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в преддверии «черной пятницы» активизировались телефонные мошенники и пытались обмануть граждан под предлогом акций от крупных банков и ритейлеров.