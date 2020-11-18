Россиян предупредили о новом способе мошенничества под предлогом «черной пятницы»

Телефонные мошенники пытаются обмануть граждан под предлогом акций от крупных банков и ритейлеров в честь «черной пятницы».

Злоумышленники звонят и называются представителями одного из крупных банков, с такой ситуацией столкнулся корреспондент РИА «Новости». Мошенник начал рассказывать о выгодном кредитном предложении к «черной пятнице», которая пройдет 27 ноября. В ходе разговора неизвестный пытался узнать данные банковских карт журналиста.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова предупредила, что злоумышленники звонят с различными предложениями якобы от банка к так называемой черной пятнице.

«Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие «вкусные» скидки», – рассказала она.

Всегда лучше самостоятельно перезвонить в свой банк и уточнить информацию, посоветовал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Важно помнить, что сообщать одноразовый код нельзя никому. Если что-то просят ввести на сайте, внимательно проверьте адресную строку: написание адреса сайта должно быть корректным, а соединение безопасным (перед адресом есть зеленый замочек)», – отметил он.

В Росбанке подтвердили, что такой способ мошенничества существует, он «носит сезонный характер». В Московском кредитном банке пояснили, что это очередной пример изобретательности социальных инженеров, использующих любой мало-мальски интересный информационный повод.

Между тем в Сбербанке, Промсвязьбанке (ПСБ), банках «Ренессанс Кредит» и «Зенит» не фиксировали попыток мошенничества под предлогом спецпредложений к «черной пятнице».

В ВТБ предупредили о злоумышленниках, называющих себя представителями торговых сетей. «Гражданам поступали телефонные звонки или смс от злоумышленников с описанием скидок на электронику, бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома и здоровья. Клиентов просили перейти по ссылке и сделать предзаказ для получения дополнительного дисконта. После получения всей необходимой информации с данными банковских карт клиентов мошенники исчезали», – предупредили в банке.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, что гарантированно обезопасить себя от интернет-мошенников можно только в случае самостоятельного поиска рекламируемых в Сети акций и услуг на официальных сайтах их поставщиков.