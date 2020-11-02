Напавший на прихожан собора в Ницце оказался болен COVID-19

У выходца из Туниса, которого задержали в Ницце после убийства трех человек в местном соборе Нотр-Дам, врачи выявили коронавирус, сообщает газета Le Figaro.

Издание отмечает, что таким образом он мог заразить спасателей, которые оказывали ему первую помощь после того, как полиция задержала его с применением огнестрельного оружия. Им было направлено соответствующее уведомление и предписание уйти на самоизоляцию, передает ТАСС.

Напомним, в четверг вооруженный ножом выходец из Туниса напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.

Макрон назвал нападение под Парижем террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент страны высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».