В России оценили риск обвала цен на нефть до 10 долларов

Россия не видит причин беспокоится о том, что цена на нефть упадет до 10 долларов за баррель, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

«Что касается потенциала, мы не видим каких-то особых рисков, потому что все вернется к нормальному уровню. Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до 10 долларов за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», – цитирует Сорокина ТАСС.

По словам замминистра, Россия легко сможет увеличить объемы добычи сырья, если нефть будет стоить 40-50 долларов за баррель.

В пятницу цены на нефть выросли после двух дней падения. В понедельник мировые цены на черное золото падают в среднем на 3,5% на фоне опасений за спрос после объявления новых карантинных ограничений в Европе.