Эксперт: Либеральные силы Запада хотят создать новый мир без расовых различий

Стремление унифицировать весь мир, стерев различия между людьми, привела к тому, что в Германии отказываются от понятия расы – не в политическом, а просто в научном смысле этого понятия, – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя заявления главы Минюста ФРГ о том, что раса – «термин опасный и неправильный».

«В Германии идет ажиотажная по своему характеру борьба со всем, что могут счесть «правым», начиная от традиционной модели семьи и заканчивая партией «Альтернатива для Германии». На наших глазах меняются общепринятые нормы немецкого языка: гендерные правила предполагают, что если говоришь в мужском роде, надо упоминать и женский. Неудивительно, что теперь решили избавиться от термина «раса». Из обихода вычеркивают целые выражения, только потому, что они использовались немцами при Гитлере», – констатировал немецкий политолог Александр Рар.

Министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт заявила в понедельник о том, что немецкие власти намерены убрать понятие расы из конституции, поскольку в правительстве пришли к мнению, что разных человеческих рас не существует. Статья 3 конституции федеративной республики, принятой в 1949 году, закрепляет как раз антирасистский подход, отметил Рар. В ней речь идет о запрете дискриминации, в том числе по цвету кожи или другим внешним признакам. Но сейчас министерство юстиции сделало вывод, что раса – «термин опасный и неправильный», заявила министр Ламбрехт в интервью баварскому изданию Augsburger Allgemeine.

По словам главы минюста, она и министр внутренних дел Хорст Зеехофер представят совместный проект поправок в конституции. «На мой взгляд, проект правильный и очень удачный», – сказал Зеехофер недавно в интервью изданию Süddeutsche Zeitung. Основным лоббистом изъятия слова «раса» считается партия «Зеленых». Обоснованием для заявлений властей о неправильности и ненаучности понятия «раса» считаются исследования антропологов, зоологов и генетиков из Йенского университета и аффилированного с ним Института эволюционной антропологии при Обществе Макса Планка, отмечает Augsburger Allgemeine.

«Нет ни одной фиксированной разницы в геноме человека среди 3,2 миллиарда пар оснований, которые отделяют, например, африканцев от неафриканцев, – говорилось в совместном заявлении ученых. – Так что, прямо говоря, нет не только ни одного гена, который устанавливает «расовые» различия, но даже ни одной пары оснований».

Когда это мнение принимается на вооружение властями, речь уже идет об идеологической политике, констатировал Рар. «Очевиден факт, что либеральные силы на Западе хотят создать новый унифицированный мир, где не будет различий между белыми и цветными. В этом мире люди всех рас должны быть одинаковы не только в смысле политического равноправия, но и внешне, как бы абсурдно это ни звучало», – отметил собеседник. По мнению Рара, отчасти это может быть связано с влиянием движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»), которое вышло за пределы Соединенных Штатов и приобрело глобальный характер, отчасти с борьбой с расизмом и наследием колониализма.

Но заявление главы минюста ФРГ – это сигнал о том, что борьба с однозначно негативными явлениями – расизмом, неоколониализмом превращается в идеологический диктат, уверен эксперт. «Это одно из проявлений тяги либералов к унификции мира, стиранию различий между людьми. Не исключаю, что «гендерный язык» и «антирасовый язык» будут прививать со школьной скамьи, – заметил Рар. – Но также не исключено, что это насаждение вызовет традиционалистскую реакцию, в виде голосования за политиков, подобных Дональду Трампу или Марин Ле Пен».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на скандал, разразившийся на Западе после того, как музыку Людвига ван Бетховена раскритиковали за поддержку «правления белых мужчин и подавление голоса женщин, чернокожих и ЛГБТ-сообщества».

До этого Лондонский музей естествознания сообщил, что проверит коллекции на наличие признаков расизма, в том числе специалисты проведут ревизию образцов экзотических птиц, собранных натуралистом Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова.