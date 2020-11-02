Из конституции Германии решили убрать понятие расы

Власти Германии намерены убрать понятие расы из конституции: в правительстве пришли к мнению, что разных человеческих рас не существует.

По словам министра юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт, термину найдут новую формулировку. Она отметила, что основной закон должен защищать от расизма без упоминания расы, при этом пострадавшие от дискриминации не должны воспринимать это изменение как ухудшение ситуации, передает Deutsche Welle со ссылкой на Augsburger Allgemeine.

Термин «раса» был включен в третью статью конституции ФРГ в 1949 году для того, чтобы «четко дистанцироваться от нацистской расовой идеологии». Однако с современной точки зрения использование этого термина может привести к недопониманию и потому справедливо подвергается критике, пояснила глава минюста ФРГ.

В настоящее время статья Основного закона ФРГ утверждает: «Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических взглядов».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на скандал, разразившийся на Западе после того, как музыку немецкого композитора Людвига ван Бетховена раскритиковали за поддержку «правления белых мужчин и подавление голоса женщин, чернокожих и ЛГБТ-сообщества».

До этого Лондонский музей естествознания сообщил, что проверит коллекции на наличие признаков расизма, в том числе специалисты проведут ревизию образцов экзотических птиц, собранных натуралистом Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова.