Путин оценил эффективность российской системы здравоохранения

Пандемия нового коронавируса показала, что российская система здравоохранения способна мобилизоваться для решения общенациональных задач, она эффективная, заявил президент России Владимир Путин он в ходе общения с финалистами конкурса «Большая перемена».

«Мы видим, что наша, слава богу, система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Путин отметил, что некоторые проблемы есть, однако в России «в целом эффективная система здравоохранения, как выяснилось, для решения задач подобного уровня и подобного масштаба».

Ранее Путин заявил, что Российские власти не планируют запускать общенациональный локдаун в стране из-за пандемии коронавируса. Также президент опроверг вторую волну коронавируса в России. Также он пообещал бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с COVID-19.