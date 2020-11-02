Путин рассказал о «крутых парнях» на Кавказе

На Северном Кавказе есть «много крутых парней», заявил российский лидер Владимир Путин во время общения с участниками общероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Один из участников конкурса, житель Дагестана, рассказал президенту о своих достижениях и сказал, что познакомился на мероприятии с большим количеством интересных людей, передает ТАСС.

«Ты сказал о том, что ты познакомился здесь с крутыми парнями – на Кавказе много крутых парней. И наверняка ты будешь одним из них, желаю тебе удачи», – ответил Путин.

Также глава государства добавил, что весь Северный Кавказ – это очень интересные места, красивые традиции и замечательные маршруты. «Это то, чем может гордиться вся наша страна», – заявил он.

Ранее Путин заявил, что для лидерства в XXI веке надо создавать возможности для раскрытия природного дара, который, уверен глава государства, есть в каждом человеке.