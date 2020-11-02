Названы сроки развертывания спутниковой группировки «Марафон»

Три года потребуется, чтобы развернуть группировку «Марафон IoT», которая будет насчитывать 264 космических аппарата, сообщил заместитель генерального конструктора АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Александр Кузовников.

«В настоящее время у нас есть порядка 2 тыс. кв. метров, которые пока ничем не заняты, это чистые зоны, которые можно оборудовать и на данных площадях организовать сборку, интеграцию, отработку данных космических аппаратов. <...> Для того чтобы развернуть и запустить на орбиту 264 космических аппарата за три года», – передает ТАСС слова Кузовникова.

Заместитель генерального директора ЗАО «Висат-Тел» Валентин Анпилогов сообщил, что спутниковое управление группировкой «Марафон IoT», будет осуществляться при помощи модернизированной группировки «Гонец».

«Предполагается, что спутниковое управление, контроль глобальный для спутниковой группировки «Марафон» можно осуществлять через систему «Гонец» модифицированную», – отметил Анпилогов во время круглого стола «Место спутниковых технологий на рынке интернета вещей».

Согласно презентации замгендиректора компании, всего на полярные орбиты планируется вывести 264 аппарата массой 45-50 кг. Основными их функциями станут создание поля контроля беспилотных систем и подачи команд, ретрансляция данных автоматической идентификационной системы морских и речных судов, передача поправок к сигналам системы ГЛОНАСС.

Напомним, в субботу источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Второй в 2020 году запуск спутников связи «Гонец-М», в ходе которого на орбиту отправятся три аппарата, перенесли на 24 ноября.