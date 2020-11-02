Писательницу Киру Измайлову нашли мертвой в Москве

Фэнтези-писательница Кира Измайлова найдена мертвой в Москве, сообщили СМИ.

«37-летний автор («Странники», «С феями шутки плохи») перестала выходить на связь около недели назад. В полицию обратилась ее сестра, в последний раз они разговаривали по телефону 26 октября», – передает Telegram-канал Mash.

Там добавили, что полицейские приехали в квартиру женщины на улицу Мневники, дверь была не заперта. Тело обнаружили на кухне, причина смерти пока неизвестна. Предварительно, Измайлова скончалась три дня назад.