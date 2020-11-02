Власти Томска объяснили скопление COVID-пациентов в коридорах госпиталя

Скопление пациентов в госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске произошло из-за роста количества пациентов с коронавирусом, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

«Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь», – цитирует РИА «Новости» начальника департамента Сергея Дмитриева.

По его словам, чтобы избежать скопления пациентов, коечный фонд приемного отделения расширен с 80 до 150 коек. Также с понедельника изменена прежняя маршрутизация пациентов «по скорой помощи»: приемные покои респираторных госпиталей принимают пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.

«Организация дополнительных приемных покоев в респираторных госпиталях на базе БСМП и ТРБ позволит сразу взять на себя тех пациентов, у которых подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией, сократив срок ожидания медпомощи», – сказал Дмитриев.

Также он отметил, что на сегодня в Томской области развернуто 2056 коек для лечения больных с коронавирусом.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что резервные госпитали для коронавирусных пациентов в Москве продолжат работу до того момента, пока не закончится пандемия.