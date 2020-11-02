Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 2 ноября 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В понедельник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 5 градусов тепла, возможен небольшой дождь. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 7 градусов. Ветер прогнозируется восточный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

