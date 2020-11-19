Камчатский край присоединился к научно-образовательному консорциуму «Вернадский»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что регион присоединился к программе научно-образовательного консорциума «Вернадский» МГУ имени Ломоносова.

«Сегодня мы с [ректором МГУ] Виктором Садовничим подписали соглашение, которое позволит нашим вузам и научным организациям сотрудничать с МГУ в сферах, наиболее важных и актуальных для полуострова – изучение вулканологии и сейсмики, мирового океана, водных биоресурсов. Отдельная тема – зеленая экономика и цифровая модель Северного морского пути», – написал Солодов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что руководство региона планирует подключить ученых МГУ к исследовательским проектам, реализации целевых образовательных программ, функционированию базовых кафедр. «В основу сотрудничества будет положена логика научно-образовательного центра, объединения научных и образовательных учреждений вокруг практических задач, стоящих перед нашим регионом», – указал глава региона.

«Объявляем подписанным наше соглашение сегодня. <...> Я думаю, что «Вернадский» – это еще и площадь повышения квалификации учителей, сотрудников, это важно. Мы готовы в рамках консорциума в каждом регионе встречаться с учителями на форумах, курсах», – заявил Садовничий на международном форуме «Университетское образование сегодня и завтра», передает ТАСС.

По словам Садовничего, подписано 17 соглашений о создании консорциумов в субъектах страны.

Программа «Вернадский» была предложена ректором МГУ имени Ломоносова. Она предусматривает, что ведущие университеты устанавливают четкие связи с университетами в регионах по своим наиболее продвинутым направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.