Трамп пообещал рассекретить «путь к победе» на выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его юристы проведут расследование и расскажут о реальном «пути к победе» на выборах 3 ноября.

«Юристы проведут важную пресс-конференцию, чтобы рассказать о реальном пути к победе. Все встанет на свои места», – написал Трамп в Twitter.

Она также добавил, что пресс-конференция пройдет в полдень по местному времени (20.00 мск).

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена, а сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Между тем действующий американский лидер Дональд Трамп заявляет, что это он победил на президентских выборах, и указывает на многочисленные фальсификации со стороны демократов. Большинство республиканцев, по данным опросов, также убеждены в победе Трампа.