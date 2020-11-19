Насильник убил педофила в британской тюрьме

В Британии осужденный за изнасилование Пол Фитцджеральд убил сокамерника-педофила Ричарда Хакла и хотел съесть его, сообщают британские СМИ.

В британской тюрьме осужденный за изнасилование женщин Пол Фитцджеральд убил сокамерника-педофила Ричарда Хакла, сообщает The Mirror. Фитцжеральд задушил сокамерника, и как он признается, даже собирался его съесть.

Инцидент произошел в тюрьме Восточного Йоркшира 13 октября. Фитцджеральд спланировал свои действия и при помощи электрического кабеля задушил сокамерника, передает «Московский комсомолец».

Осужденный пояснил, что таким образом якобы хотел наказать его за совершенные преступления. Фитцджеральд также угрожал убить и других заключенных. У мужчины диагностировано смешанное расстройство личности, психопатия, расстройство гендерной идентичности.

Хакл был приговорен к 22 годам лишения свободы за преступления против детей.

Ранее сообщалось, что британский серийный убийца Питер Сатклифф, также известный как «Йоркширский потрошитель», умер от коронавирусной инфекции в возрасте 74 лет.