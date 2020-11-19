Анонсирован визит Додона в Россию

Президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом, чтобы обсудить вопросы российско-молдавского взаимодействия.

Додон сообщил в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, что обсуждался «большой круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями наших государств».

«Российская сторона поблагодарила меня за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства Республики Молдова и России», – указал он.

Додон поблагодарил Москву за поддержку Молдавии, в том числе за «возобновление и расширение экспорта молдавской агропромышленной продукции в Россию, помощь в борьбе с пандемией коронавируса, материальную поддержку аграриев, пострадавших от засухи».

Также стороны договорились о проведении рабочего визита молдавского лидера «для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия».

Ранее избранный президент Молдавии и глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду на встрече с послом России Олегом Васнецовым заявила, что собирается приложить усилия для установления позитивных и прагматичных отношений с Москвой.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

Додон принял предложение вернуться в должность руководителя партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) после проигрыша на президентских выборах.