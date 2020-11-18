В Коммунарке устранили сбой кислородной линии

Работы по устранению последствий разгерметизации кислородной линии в больнице в Коммунарке завершены, сообщила пресс-служба правительства Москвы.

«На данный момент работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии завершены. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Пострадавших также нет. Состояние каждого пациента находится на контроле главного врача», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее СМИ сообщали, что пожарные проверяют информацию о хлопке кислородного баллона в больнице для пациентов с коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве. Позже пресс-служба Департамента здравоохранения сообщила, что во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. В ведомстве отметили, что никто в медучреждении не пострадал, а пациентов переводят в более удаленные корпуса, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация кислородной линии.