Президент Армении наградил сбитых Азербайджаном членов экипажа российского Ми-24

Армянский лидер Армен Саркисян подписал указ о награждении членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого военными Азербайджана.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, Армен Саркисян подписал указ о награждении медалями «За боевую службу» командира звена вертолетной эскадрильи майора Юрия Викторовича Ищука (посмертно), старшего техника-инструктора звена вертолетной эскадрильи старшего лейтенанта Романа Васильевича Фединина (посмертно) и летчика-оператора звена вертолетной эскадрильи старшего лейтенанта Владислава Сергеевича Грязина», – цитирует сообщение пресс-службы Саркисяна ТАСС.

В начале ноября российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении.