Жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачность с прояснениями, возможны мокрый снег и гололедица, сообщают синоптики.

Днем в Москве от двух градусов мороза до нуля, ночью похолодает до трех градусов мороза. В Подмосковье – от пяти градусов мороза до нуля, в ночь на четверг температура опустится до минус шести. Синоптики прогнозируют по области небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и гололедицу. В ночные часы возможна метель, гололед и налипание мокрого снега, передает ТАСС.

Скорость южного и юго-западного ветра составит в среду 6-11 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с, ночью – до 20 м/с. Период предупреждения из-за порывистого ветра продлится в Москве до 13.00 мск пятницы, в Подмосковье – до 11.00 мск пятницы. Желтый уровень опасности из-за гололедных явлений будет действовать в Москве с 22.00 мск среды до 03.00 мск четверга, в Подмосковье – с 21.00 мск среды до 06.00 мск четверга. Атмосферное давление в регионе составит 761 мм ртутного столба.