Американский гражданин подозревается в сообщении о минировании здания Госбюро расследований Украины, сообщило ведомство.

Сообщение поступило 12 ноября. В результате проверки взрывоопасных устройств не обнаружили. Было открыто уголовное дело. ГБР сообщает, что получило сведения «относительно лица, которое осуществило телефонный звонок». Им оказался 36-летний гражданин США. ГБР установило его местонахождение и передало данные полиции. Сейчас «решается вопрос об избрании меры пресечения», передает РИА «Новости».

Напомним, с 2021 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о бомбах. Преступникам грозит тюремное заключение на срок до шести лет (до восьми – при повторном преступлении). В прошлом году в Верховной раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб. При этом проблема телефонного терроризма обострилась и на самой Украине.