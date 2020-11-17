Число нарушителей самоизоляции в Москве уменьшилось в 10 раз

Осенью москвичи стали реже нарушать режим самоизоляции. Количество нарушителей в сутки снизилось в 10 раз, рассказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«За весь период действия режима повышенной готовности более 91 тыс. граждан нарушили соблюдение обязательной изоляции. Однако стоит отметить, что в осенний период жители столицы, находящиеся на обязательной самоизоляции, стали гораздо более дисциплинированными. Если в весенний период за ее нарушение в среднем в сутки к административной ответственности привлекалось более тысячи граждан, то осенью среднесуточное количество нарушителей снизилось в 10 раз», – передает РИА «Новости» слова начальника Главконтроля.

Данчиков отметил, что за соблюдением режима обязательной самоизоляции лицами, болеющими коронавирусом, ведется постоянный контроль. Также, по его словам, с начала осени москвичи нарушили перчаточно-масочный режим 126 тыс. раз, еще 16 тыс. нарушений было выявлено среди юридических лиц. Рост заболеваемости в столице наблюдается с сентября, поэтому важно, чтобы люди соблюдали эпидемиологические меры, подчеркнул Данчиков.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также сообщалось, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановке деятельности предусмотрен штраф.