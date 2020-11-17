Минобороны Швеции не стало реагировать на сообщения о шпионаже со стороны США

Глава минобороны Швеции Петер Хультквист решил не комментировать сообщения о возможном шпионаже со стороны АНБ США в отношении оборонного концерна страны SAAB.

«Я не собираюсь спекулировать на эту тему», – заявил министр. Он добавил, что пока не обсуждается вопрос, насколько серьезны добытые США сведения, передает ТАСС.

Датское радио ранее сообщало, что АНБ якобы шпионило за предприятиями шведской и датской оборонной промышленности, в том числе за SAAB и датским концерном Terma.

Эта прослушка велась в связи с планами Дании закупить военные самолеты, в качестве потенциального варианта рассматривался ссамолет «Грипен», но в итоге были закуплены американские F-35.

В октябре Швеция решила нарастить расходы на оборону на 40%.