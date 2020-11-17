Журналистка Би-би-си раскритиковала британскую медицину и решила лечиться в России

Журналистка британской Би-би-си Ксения Батанова раскритиковала Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) и заявила о своем желании получать медицинскую помощь в России.

Она пояснила, что представитель организации бесплатной медицины рекомендовал ей оставаться дома и «беречь жизни и NHS». Отсутствие со стороны организации какой-либо помощи возмутило Батанову, хотя раньше она регулярно перечисляла средства NHS. Журналистка добавила, что теперь будет отчислять деньги в пользу Национального фонда объектов исторического интереса либо природной красоты (National Trust), передает «Рен ТВ».

«Реально получить какую-то поддержку, пусть и моральную, можно только в National Trust – парки открыты и в них можно гулять, чтобы не сойти с ума. Всю медпомощь я поеду получать в России», – заявила Батанова.

В Великобритании зафиксировано 1,39 млн случаев коронавируса, 52 тыс. 147 человек скончались.

В конце октября премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников».

В сентябре премьер Британии сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. Позже он предупредил, что власти готовы прибегнуть к крайним мерам вплоть до огромных штрафов и применения армии, чтобы заставить людей соблюдать ограничения для борьбы с распространением коронавируса.