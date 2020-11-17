В Госдуму внесли законопроект о требованиях к депутатам

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает кандидата в депутаты нижней палаты парламента постоянно проживать в России, сообщил один из авторов документа, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Законопроектом предусматривается требование о постоянном проживании в Российской Федерации кандидата в депутаты Государственной думы», – цитирует РИА «Новости» Клишаса.

Авторами проекта также являются депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова.

В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что физлицо-иноагент не может быть назначен на госдолжность, но сохранит право быть избранным, при этом депутат, получающий иностранное финансирование, должен покинуть свой пост.

По его словам, граждане вправе проголосовать за него, но при этом они будут знать, что у этого человека статус иноагента.

Политик отметил, что «депутат, получающий иностранное финансирование, должен будет покинуть свой пост».

Ранее Климов заявил, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает признавать иноагентом физлиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере, получая при этом зарубежное финансирование.